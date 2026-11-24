Власти Азербайджана могут выдвинуть кандидатуру страны на пост председателя ОБСЕ в рамках нового пакетного предложения на 2027-2029 годы, сообщил глава МИД АР.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил о согласии Баку выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ. Об этом он заявил на совместном брифинге с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной.

Глава МИД АР пояснил, что полномочия Швейцарии истекают 31 декабря, а из-за напряженной обстановки согласовать единого кандидата пока не удалось.

​По его словам, из-за нехватки времени перед заседанием Совета министров 3-4 декабря в Лугано участники предложили утвердить председателей сразу пакетом на 2027-2029 годы.

Министр отметил, что прежде Баку не претендовал на этот пост, но после обращения других участников согласился выдвинуть кандидатуру Азербайджана.

​"В последние недели начались более интенсивные консультации, и были выдвинуты альтернативные предложения. В числе этих альтернативных вариантов, помимо прочего, нашей стране также предложили рассмотреть возможность выдвижения нашей кандидатуры и поинтересовались нашим отношением к этому"

- Джейхун Байрамов

Кроме того, Байрамов отметил, что изначально в пакет предложили включить Азербайджан, а позднее появилась идея добавить туда и Армению.