Армянским ученым следует объединить усилия с азербайджанскими коллегами, чтобы в поисках истины совместно изучать историческое наследие Кавказской Албании, поведал глава сектора администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов.

Азербайджанские и армянские ученые могут организовать взаимные визиты и начать сотрудничество в области изучения исторического наследия Кавказской Албании, заявил сегодня, выступая на XIII Международной научной конференции "Христианская церковь Кавказской Албании в контексте ближневосточной цивилизации", проходящей в Баку, заведующий сектором политических исследований и аналитического анализа отдела общественно-политических вопросов администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов.

"Сейчас начинается новая эпоха. В условиях этой своеобразной перестройки у армянских и азербайджанских ученых есть возможность начать сотрудничество. Я вижу в этом положительный результат. Наконец, появится возможность установить истину по обе стороны границы"

- Фуад Ахундов

Азербайджанские эксперты уже посещают Армению, участвуя в процессе делимитации границы. Такие же взаимные визиты возможны и между учеными. Армянским исследователям будет интересно работать конструктивно, для чего, к примеру, лично ознакомиться с надписью в монастыре Гянджасар, привел пример азербайджанский ученый.

Примечательно то, что надпись гласит: церковь была построена в 1240 году, в период патриаршества албанского католикоса Нерсеса. Об этом в свое время рассказала исследователь истории Кавказской Албании Фарида Мамедова, которая вместе с Зией Буниятовым внесла огромный вклад в изучение наследия Кавказской Албании, напомнил Фуад Ахундов.