Ключевым событием следующих нескольких лет в политической повестке Армении обещает стать нормализация отношений с Турцией и долгожданный мир с Азербайджаном. Расскажем, что уже достигнуто на этом направлении и чего можно ожидать в ближайшие годы.

Что уже сделано?

Проект соглашения «Об установлении мира и межгосударственных отношений» Армения и Азербайджан парафировали 8 августа 2025 года в Вашингтоне при посредничестве Дональда Трампа. Документ из 17 пунктов содержит взаимный отказ от территориальных претензий, но его ратификация зависит от выполнения требований Баку.

Делимитация границы идет по Положению, утвержденному армянским парламетом, и премьер Никол Пашинян публично заверяет, что территориальных уступок Армения не делала и не планирует.

Между Турцией и Арменией подписан протокол о совместной реставрации моста Ани (май 2026), работают группы по восстановлению железной дороги Гюмри–Карс (встреча в Карсе в апреле 2026) и по открытию границы для граждан третьих стран и владельцев диппаспортов.

Турция открыла для Армении экспорт и импорт через территорию Грузии, а с мая 2026 года прямая торговля возможна без переоформления через третьи страны.

Маршрут Трампа (TRIPP) - 43-километровый мультимодальный коридор через Сюник, связывающий основную территорию Азербайджана с его Нахчыванской автономией. Сам коридор остается под контролем Армении, но США получают эксклюзивные права на его развитие в течение 99 лет через совместную компанию (74% у американской стороны, 26% у Армении, с перспективой роста до 49%). Юридическая институционализация проекта прошла быстро. Рамочная программа представлена в январе 2026 года, хартия о стратегическом партнерстве подписана госсекретарем США Марко Рубио и главой армянского МИДа Араратом Мирзояном в мае. 16 сентября Конституционный суд Армении признал соглашение соответствующим Основному закону, а парламент ратифицировал его 28 октября. Судебная и парламентская легитимация TRIPP создает «автономную» от референдума траекторию реализации мирного процесса.

Какова главная уязвимость?

Узкое место процесса нормализации – конституционный референдум в Армении. По итогам выборов 7 июня 2026 года «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна сохраняет 64 мандата из 105, а для вынесения конституционных изменений на референдум нужно 70 голосов. У оппозиции («Сильная Армения» - 29 мандата, блок «Армения» - 12 мандатов) нет мотивов помогать правящей партии, поскольку их лидеры называют проект «угрозой независимости», а спикер парламента Рубен Рубинян публично заявляет, что Армения не принимает подход Азербайджана.

На этой неделе Пашинян заявил о готовности уйти в отставку после подписания и ратификации мирного соглашения с Азербайджаном при любом исходе референдума. Для него сейчас главное провести референдум и предотвратить попытки его срыва. Однако слова Пашиняна о сроках проведения голосования противоречивы: 15 октября он называл ориентиром 2031 год, через неделю упомянул 2027-2028 годы. Такой разрыв отражает внутреннюю неопределенность армянской власти между жестким сценарием (досрочные выборы) и мягким (переговоры с оппозицией).

Что достижимо в ближайшее время?

Объединение энергетических систем Армении и Азербайджана. Азербайджан почти завершил строительство своей части инфраструктуры, полное завершение запланировано на начало 2027 года. Пашинян подтвердил, что технические параметры железной дороги и ЛЭП нужно еще согласовать с Баку. Начало строительства на армянской стороне ожидается к концу 2026 года.

В первой половине ноября 2026 года Пашинян после встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что стороны «очень близки» к установлению дипотношений и полноценному открытию границ. Есть основания предполагать, что Турция будет готова к нормализации раньше, чем Армения решит конституционный вопрос. Анкара исторически действует прагматично и может сделать акцент на экономическую нормализацию (торговля, авиасообщение, мост Ани). Турция может пойти на установление дипотношений раньше полного открытия границы для обычных граждан.

В мирной повестке Пашиняна делимитация наиболее сложных участков границы стоит в одном ряду с открытием Маршрута Трампа (TRIPP). Можно ожидать, что завершение демаркации «легких» участков состоится в 2027-2028 годах в период активного строительства 43-киллометрового участка железной дороги.

Каковы ключевые индикаторы процесса нормализации?

Назначение даты конституционного референдума в Армении или ее перенос.

Ход строительства TRIPP на армянской стороне. Старт работ до конца 2026 года – маркер положительной динамики.

Сейчас основная дискуссия ведется вокруг вопроса, как юридически оформить мир. Парафированный мирный договор с Азербайджаном и почти готовая нормализация с Турцией - полноценная политическая институционализация достигнутого. В ближайшие 2-3 года реально достижимо подписание договора при постепенном открытии транспортных маршрутов. Пока все упирается в конституционный референдум, который правящая партия Армении не может провести без договоренности с оппозицией.