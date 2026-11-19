Что уже сделано?
- Проект соглашения «Об установлении мира и межгосударственных отношений» Армения и Азербайджан парафировали 8 августа 2025 года в Вашингтоне при посредничестве Дональда Трампа. Документ из 17 пунктов содержит взаимный отказ от территориальных претензий, но его ратификация зависит от выполнения требований Баку.
- Делимитация границы идет по Положению, утвержденному армянским парламетом, и премьер Никол Пашинян публично заверяет, что территориальных уступок Армения не делала и не планирует.
- Между Турцией и Арменией подписан протокол о совместной реставрации моста Ани (май 2026), работают группы по восстановлению железной дороги Гюмри–Карс (встреча в Карсе в апреле 2026) и по открытию границы для граждан третьих стран и владельцев диппаспортов.
- Турция открыла для Армении экспорт и импорт через территорию Грузии, а с мая 2026 года прямая торговля возможна без переоформления через третьи страны.
- Маршрут Трампа (TRIPP) - 43-километровый мультимодальный коридор через Сюник, связывающий основную территорию Азербайджана с его Нахчыванской автономией. Сам коридор остается под контролем Армении, но США получают эксклюзивные права на его развитие в течение 99 лет через совместную компанию (74% у американской стороны, 26% у Армении, с перспективой роста до 49%). Юридическая институционализация проекта прошла быстро. Рамочная программа представлена в январе 2026 года, хартия о стратегическом партнерстве подписана госсекретарем США Марко Рубио и главой армянского МИДа Араратом Мирзояном в мае. 16 сентября Конституционный суд Армении признал соглашение соответствующим Основному закону, а парламент ратифицировал его 28 октября. Судебная и парламентская легитимация TRIPP создает «автономную» от референдума траекторию реализации мирного процесса.
Какова главная уязвимость?
Узкое место процесса нормализации – конституционный референдум в Армении. По итогам выборов 7 июня 2026 года «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна сохраняет 64 мандата из 105, а для вынесения конституционных изменений на референдум нужно 70 голосов. У оппозиции («Сильная Армения» - 29 мандата, блок «Армения» - 12 мандатов) нет мотивов помогать правящей партии, поскольку их лидеры называют проект «угрозой независимости», а спикер парламента Рубен Рубинян публично заявляет, что Армения не принимает подход Азербайджана.
На этой неделе Пашинян заявил о готовности уйти в отставку после подписания и ратификации мирного соглашения с Азербайджаном при любом исходе референдума. Для него сейчас главное провести референдум и предотвратить попытки его срыва. Однако слова Пашиняна о сроках проведения голосования противоречивы: 15 октября он называл ориентиром 2031 год, через неделю упомянул 2027-2028 годы. Такой разрыв отражает внутреннюю неопределенность армянской власти между жестким сценарием (досрочные выборы) и мягким (переговоры с оппозицией).
Что достижимо в ближайшее время?
- Объединение энергетических систем Армении и Азербайджана. Азербайджан почти завершил строительство своей части инфраструктуры, полное завершение запланировано на начало 2027 года. Пашинян подтвердил, что технические параметры железной дороги и ЛЭП нужно еще согласовать с Баку. Начало строительства на армянской стороне ожидается к концу 2026 года.
- В первой половине ноября 2026 года Пашинян после встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что стороны «очень близки» к установлению дипотношений и полноценному открытию границ. Есть основания предполагать, что Турция будет готова к нормализации раньше, чем Армения решит конституционный вопрос. Анкара исторически действует прагматично и может сделать акцент на экономическую нормализацию (торговля, авиасообщение, мост Ани). Турция может пойти на установление дипотношений раньше полного открытия границы для обычных граждан.
- В мирной повестке Пашиняна делимитация наиболее сложных участков границы стоит в одном ряду с открытием Маршрута Трампа (TRIPP). Можно ожидать, что завершение демаркации «легких» участков состоится в 2027-2028 годах в период активного строительства 43-киллометрового участка железной дороги.
Каковы ключевые индикаторы процесса нормализации?
- Назначение даты конституционного референдума в Армении или ее перенос.
- Ход строительства TRIPP на армянской стороне. Старт работ до конца 2026 года – маркер положительной динамики.
Сейчас основная дискуссия ведется вокруг вопроса, как юридически оформить мир. Парафированный мирный договор с Азербайджаном и почти готовая нормализация с Турцией - полноценная политическая институционализация достигнутого. В ближайшие 2-3 года реально достижимо подписание договора при постепенном открытии транспортных маршрутов. Пока все упирается в конституционный референдум, который правящая партия Армении не может провести без договоренности с оппозицией.