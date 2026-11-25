Для ускорения логистики Азербайджан в декабре 2026 года планирует запустить пилотные автомобильные грузоперевозки с Россией и Турцией по электронным накладным e-CMR.

В декабре текущего года Азербайджан планирует запустить пилотные грузоперевозки с Россией и Турцией по электронным накладным e-CMR. Об этом на форуме в Баку сообщил генеральный секретарь Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) Кянан Гурбанов.

Он отметил, что сейчас в Азербайджане накладные оформляют в бумажном формате, однако цифровизация перевозок уже ведется по трем направлениям: e-CMR, e-Permit и e-TIR.

"В настоящее время Азербайджан использует электронную систему e-Permit при перевозках с пятью странами: Турцией, Грузией, Узбекистаном, Кыргызстаном и Казахстаном. В ближайшем будущем к этой системе присоединятся еще три страны - Китай, Беларусь и Украина. В дальнейшем к ней подключатся и остальные страны"

- Кянан Гурбанов

Генсек ABADA также сообщил, что Азербайджан расширяет применение системы e-TIR и уже успешно завершил первый пилотный проект по ее использованию при перевозках через Каспийское море с Туркменистаном.

"В рамках проекта азербайджанские перевозчики доставили грузы с использованием электронного TIR. В перевозках через Каспийское море также участвовали четыре перевозчика из Туркменистана"

- Кянан Гурбанов

Он уточнил, что до конца 2026 года перевозки с использованием электронного TIR планируют провести с Турцией, а затем с Казахстаном, благодаря чему система охватит восточное и западное транспортные направления, передает его слова Trend.

Кроме того, было отмечено, что развитие электронных транспортных документов призвано упростить оформление грузов, снизить административную нагрузку на перевозчиков и ускорить движение товаров по международным маршрутам "Север - Юг" и "Восток - Запад".