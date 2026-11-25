Рабочая группа РФ и РА по вопросам армянской ж/д проводит заседание. Стороны обсуждают модернизацию железной дороги.

Рабочая группа Москвы и Еревана обсуждает вопросы вокруг армянской железной дороги. В фокусе внимания сторон – вопросы функционирования и модернизации железнодорожной инфраструктуры.

По информации СМИ, консультации проходят в сокращенном формате. Со стороны РФ в переговорах участвует Алексей Мельников, от Армении – замглавы территориального управления и инфраструктур Армении Давид Иванян.

Отметим, что в середине ноября в Ереване прошло первое заседание Российско-армянской рабочей группа по Южно-Кавказской железной дороге. Договоренности об организации рабочей группы были достигнуты в ходе встреча Никола Пашиняна и генерального директора "Российских железных дорог" Олега Белозерова.