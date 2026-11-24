Дагестан откажется от вейпов: с марта в республике под запрет попадет продажа вейпов и жидкостей к ним. Уже три региона СКФО решили запретить вейпы.

Депутаты Народного собрания Дагестана приняли закон о запрете продажи вейпов в республике с 1 марта 2027 года.

Парламент региона принял закон "об установлении дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции", инициированный спикером Зауром Аскендеровым.

Согласно документу, с марта 2027 года на пять лет в Дагестане под запретом окажется розничная продажа вейпов, электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Также в республике вводятся дополнительные ограничения на потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов в общественных местах.

Ранее на Северном Кавказе запретить вейпы решили также власти Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.