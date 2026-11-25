Запуск первой очереди нового зернового терминала в Махачкалинском морском торговом порту запланирован на октябрь 2027 года.

В октябре 2027 года Махачкалинский морской торговый порт планирует ввести первую очередь нового зернового терминала мощностью единовременного хранения 100 тыс т. Об этом РБК Кавказ сообщили в пресс-службе предприятия.

"Существующие мощности порта ранее позволяли хранить до 15 тыс т зерна. После ввода первой очереди терминал сможет одновременно обслуживать два судна"

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Как уточнили в порту, для роста грузооборота к терминалу строят отдельную ветку-дорогу от федеральной трассы, которая позволит охватить грузопоток международного транспортного коридора "Север - Юг".

В Минтрансе Дагестана добавили, что по заключенному контракту китайская компания Famsun поставит для объекта силосное и конвейерное оборудование, а сам терминал оснастят лабораториями контроля качества зерна и автоматизированной системой погрузки судов.