В Азербайджане ожидают, что ввод в эксплуатацию Зангезурского коридора станет возможен ближе к концу 2028 года, при этом работы на участке страны близки к завершению.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Вюгар Байрамов сообщил о возможном запуске Зангезурского коридора к концу 2028 года. Об этом он рассказал журналистам на полях Саммита профессий будущего в Нахичевани.

Байрамов отметил, что проект TRIPP уже обсудили в парламенте Армении, работы по нему стартовали, а текущий этап строительства позволяет рассчитывать на открытие маршрута в эти сроки.

"В Азербайджане работы на участке Зангезурского коридора, проходящем по территории страны, близятся к завершению. Автомобильная дорога уже готова, а работы по железной дороге планируется завершить в начале 2027 года"

- Вюгар Байрамов

Как уточнил депутат, новый маршрут свяжет основную часть Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой и станет стратегическим проектом для экономического развития региона.

Он также добавил, что запуск коридора откроет сухопутное сообщение между тюркскими странами и позволит интегрировать Средний коридор с транспортными маршрутами Восток - Запад и Север - Юг.