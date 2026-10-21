Джейхун Байрамов сообщил, что технические параметры проекта TRIPP в Армении должны согласовываться с Баку, поскольку маршрут логистически связан с Азербайджаном.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что технические параметры проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP) по созданию 42-км транспортного коридора в Армении должны быть обязательно согласованы с Баку.

Об этом министр заявил на совместном брифинге с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем.

Он пояснил, что точки входа и выхода будущего транспортного коридора находятся на границе с Азербайджаном, поэтому по мере приближения к реализации проекта возникла необходимость согласования его технических параметров с Баку.

"Без связи с Азербайджаном этот транспортный коридор просто не имеет смысла"

- Джейхун Байрамов

Глава ведомства уточнил, что по инициативе США была создана совместная трехсторонняя техническая рабочая группа, которая 6 ноября приступила к согласованию параметров железнодорожных и автомобильных дорог, а также линий электропередачи будущего коридора.

Кроме того, Байрамов отметил, что Азербайджан со своей стороны практически завершил строительство транспортной инфраструктуры, а полностью закончить эти работы планируется в начале следующего года.

Интересы Азербайджана в TRIPP

Военный аналитик Гейдар Мирза в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о спектре задач проекта TRIPP, которые не могут быть решены без прямого согласования с Азербайджаном.

"В первую очередь Армении необходимо согласовать с Азербайджаном вопросы технико-инфраструктурной совместимости. Речь ведь не просто о дороге, которая идет по территории Азербайджана, затем по армяно-иранской границе и вновь по территории Азербайджана, а о более масштабном проекте Зангезурского коридора, который Баку реализует около шести лет. Этот проект должен быть единообразным, следовательно, в TRIPP должны быть учтены все составляющие Зангезурского коридора, которые уже построены и продолжают строиться в Азербайджане. И железная дорога, и автотрасса, и газопровод, и ЛЭП должны быть единым целым, пересекая армяно-азербайджанскую границу. И, конечно же, TRIPP не должен работать в ущерб суверенитету Азербайджана", - прежде всего сказал он.

"Важно, что Азербайджан мог бы напрямую участвовать в строительстве железной дороги TRIPP на территории Армении. На данный момент из армянских СМИ известно только об одной компании, которая будет работать на реализации проекта – специально созданная армяно-американская TRIPP Development Company с 74% акций у США. При этом на Южном Кавказе именно у Азербайджана есть наибольший и самый разносторонний опыт строительства дорог в регионе – как железных, так и автотрасс. Подобные проекты реализовались в Азербайджане еще в 90-е, а после деоккупации Карабаха и Восточного Зангезура произошел всплеск инфраструктурных проектов в республике из-за необходимости с нуля строить дороги на освобожденных территориях, включая и железную дорогу Зангезурского коридора", - продолжил Гейдар Мирза.

"Сегмент стратегических строительно-инфраструктурных компаний в Азербайджане хорошо развит, причем они работают не только на территории Азербайджана, но и в сопредельных странах. Так что было бы вполне естественным задействование азербайджанских строительных компаний на дорожных работах TRIPP в Армении – им знакомы условия, в которых требуется вести строительство, есть прямой доступ для путеукладчиков, и они работали бы с наибольшей эффективностью. Вопрос лишь в том, чтобы договориться об этом с властями Армении", - отметил военный аналитик.

"Напомню, что проект железной дороги "Баку-Тбилиси-Карс" формально был осуществлен азербайджанской стороной совместно с Турцией и Грузией, но почти все практические работы были проведены компаниями из Азербайджана. Этот проект фактически бойкотировался странами Запада, и несмотря на это, Баку воплотил его в жизнь. То есть у Азербайджан есть успешный опыт строительства масштабных инфраструктурных проектов в одиночку", - добавил Гейдар Мирза.

Эксперт обратил внимание, что пока что Баку и Ереван не будут форсировать работу трехсторонней рабочей группы по TRIPP с участием США из-за продолжающегося ирано-американского конфликта. "Здесь приходится выйти за пределы экономических и логистических вопросов в проблематику региональной политики. Пока не урегулирован иранский конфликт и сохраняется высокая напряженность в регионе, Азербайджан и Армения предпочтут выждать время. Иранская сторона пока что довольно негативно высказывается в отношении TRIPP и в целом активизации США в регионе. Само название проекта – "Маршрут Трампа" – сильно раздражает Иран", - сообщил он.

"Поэтому из соображений дипломатии и безопасности проекта и Азербайджан, и Армения пока что будут следить за тем, как будет развиваться и чем завершится военная активность в рамках ирано-американского конфликта. Сейчас ожидается третья волна операции США и Израиля против Ирана, и ситуация слишком неопределенная для того, чтобы можно было уверенно выстроить план действий трехсторонней рабочей группы по TRIPP", - заключил Гейдар Мирза.