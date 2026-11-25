До конца 2028 года в Краснодарском крае на федеральной трассе Джубга - Сочи капитально отремонтируют 17 участков между поселком Мамедова Щель и Мамайским перевалом.

В Краснодарском крае на федеральной трассе А-147 Джубга - Сочи проведут капитальный ремонт ряда участков и установят подпорные стены. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье".

В управлении уточнили, что по трем новым контрактам на 17 участках между поселком Мамедова Щель и Мамайским перевалом (102–169-й км) возведут более 2 км подпорных стен. Завершить работы планируют до конца 2028 года.

Кроме того, в ведомстве пояснили, что новые конструкции укрепят склоны и обеспечат бесперебойное движение по загруженной дороге, снизив потребность в экстренных ремонтах.

Отмечается, что работы на трассе Джубга - Сочи пройдут в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".