На Военно-Грузинской дороге возобновили движение всех видов транспорта. Проезд через КПП "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе открыт в обоих направлениях.

В Северной Осетии открыли проезд для всех видов автотранспорта по участку Военно-Грузинской дороги. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

​"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 12:15 мск 27 ноября"

- ГУ МЧС

Напомним, из-за непогоды трассу полностью закрыли вечером 24 ноября, а на следующий день проезд разрешили только автобусам и легковым автомобилям. Сегодня утром выезда через границу на стоянках и в электронной очереди ждали свыше 2,6 тыс грузовиков.