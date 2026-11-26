Омер Болат: Анкара нацелена нарастить торговый оборот с Москвой до $100 млрд. В настоящее время торговый оборот между странами вдвое меньше.

Глава Минторга Турции Омер Болат заявил, что Анкара нацелена на увеличение товарооборота с Россией до $100 млрд, которые были заявлены в качестве цели лидерами двух стран. Сейчас торговый оборот составляет порядка $50 млрд, отметил глава ведомства.

"Ежегодный объем торговли между нашими странами составляет приблизительно $50 млрд. В этом отношении турецко-российские отношения имеют большое значение как в плане инвестиций, так и в сфере туризма, энергетики и транспорта. Мы привержены цели обоих лидеров увеличить этот объем торговли до $100 млрд"

– Омер Болат

По словам Болата, который выступил на 20-м заседании Российско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, Москва и Анкара акцентировали внимание на вопросах развития транспорта, торговли, энергетики и туризма. Болат выразил уверенность в дальнейшем развитии связей двух стран в 2027 году.