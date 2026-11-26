Каспийская нефтяная компания Ирана и парламентский комитет обсудили ускорение разведки и добычи углеводородов на мелководном шельфе Каспия для борьбы с дефицитом газа.

В Иране планируют ускорить разведку и добычу нефти и газа на севере страны, в первую очередь на мелководных участках Каспийского моря.

Об этом заявили в Каспийской нефтяной компании Ирана (KEPCO) по итогам встречи ее руководства с членами парламентского комитета по планированию, бюджету и расчетам.

На заседании стороны оценили готовность инфраструктуры к проектам Министерства нефти и Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) на севере ИРИ. Также участники встречи обсудили их поддержку со стороны парламента и по программе развития до 2029 года.

В KEPCO отметили, что рост добычи на севере Ирана поможет справиться с нехваткой газа и разгрузить газовые сети республики. Кроме того, это позволит равномернее распределить энергетические мощности по стране.

Напомним, ранее компания завершила сейсмические исследования на 13-м блоке Каспийского моря и запланировала там бурение разведочной скважины на следующий иранский год, который начнется 21 марта 2027 года.