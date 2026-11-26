Владимир Путин и Никол Пашинян обсудят вопросы региональной безопасности, а также затронут тему российской военной базы в Армении.
Лидер России Владимир Путин проведет встречу с главой правительства Армении Николом Пашиняном. Стороны акцентируют внимание на вопросах региональной безопасности, а также коснутся темы российской военной базы в Гюмри, рассказал официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.
"Безусловно, будет затронут вопрос нашей базы. Эта база является очень важным элементом обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Здесь будет, конечно, интересно послушать точку зрения армянской стороны. Поэтому повестка дня будет весьма и весьма насыщенной"
– Дмитрий Песков
Ранее Пашинян заявил, что российские пограничники должны покинуть Армению. Ереван будет обеспечивать охрану границы собственными силами, заявил политик.