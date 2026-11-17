Дональд Трамп выступил в поддержку правительства Али аз-Зейди, которое стремится установить контроль над экспортом нефти из Ирака.

Лидер США Дональд Трамп поддержал внутреннюю политику правительства Ирака во главе с премьером Али аз-Зейди, направленную на установление контроля над экспортом нефти и оборотом оружия.

"Мы поддерживаем усилия премьера по утверждению государственной власти по всему Ираку, прекращению контрабанды иракской нефти, борьбе с коррупцией и установлению единоличного контроля государства над оборотом оружия"

– Дональд Трамп

Отметим, что власти Ирака в ноябре активизировали действия против незаконного вывоза нефти из северных провинций. Согласно данным Федерального совета высшего аудита, страна потеряла свыше $300 млрд за последние 17 лет.

Напомним, что в конце сентября США завершили вывод войск из Ирака после многолетнего военного присутствия в стране.