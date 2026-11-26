Замглавы МИД Армении Ваан Костанян заявил о том, что диалог между Азербайджаном и Арменией на уровне общественности играет очень важную роль.

В процессе институционализации мира между Баку и Ереваном контакты, которые происходят между обществами Азербайджана и Армении, имеют очень важное значение, такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел и международной торговли РА Ваан Костанян по итогам встречи с участниками инициативы "Мост мира".

По его словам, в ходе события рассматривался также проект TRIPP ("Маршрут Трампа для международного мира и процветания"), так как по этому вопросу появилось много новой информации.

"По этой теме я представил то, что мы ранее уже представляли нашей общественности"

- Ваан Костанян

Дипломат отметил, что участники азербайджанской делегации в ходе встречи задавали вопросы, касающиеся внешней политики Армении, а также хода армяно-азербайджанского мирного процесса.