Турция согласилась принять участие в юбилейном, 30-м по счету Петербургском международном экономическом форуме в качестве страны-гостя, сообщил сегодня вице-премьер РФ Александр Новак.

Турция примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2027 году в качестве страны-гостя, сообщил в ходе 20-го заседания российско-турецкой межправительственной комиссии в Стамбуле вице-премьер РФ Александр Новак.

"Хотел бы поблагодарить турецкую сторону за решение стать страной-гостем юбилейного 30-го Петербургского международного экономического форума. Мы будем рады видеть турецкий бизнес в Петербурге"

- Александр Новак

Статус, которым будет обладать Турция в дни проведения ПМЭФ, позволит компаниям страны представить на форуме свою продукцию, а также провести переговоры о ее поставках с российскими и зарубежными партнерами. Также турецкие бизнесмены смогут познакомиться с предложениями российских регионов и договориться о поставках их продукции на рынки Турции.

Напомним, ПМЭФ-2027 пройдет в Санкт-Петербурге с 16 по 19 июня наступающего 2027 года.