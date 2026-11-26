Омер Болат: Анкара нацелена нарастить торговый оборот с Москвой до $100 млрд. В настоящее время торговый оборот между странами вдвое меньше.

Глава Минторга Турции Омер Болат заявил, что Анкара нацелена на увеличение товарооборота с Россией до $100 млрд, которые были заявлены в качестве цели лидерами двух стран. Сейчас торговый оборот составляет порядка $50 млрд, отметил глава ведомства.

"Ежегодный объем торговли между нашими странами составляет приблизительно $50 млрд. В этом отношении турецко-российские отношения имеют большое значение как в плане инвестиций, так и в сфере туризма, энергетики и транспорта. Мы привержены цели обоих лидеров увеличить этот объем торговли до $100 млрд"

– Омер Болат

По словам Болата, который выступил на 20-м заседании Российско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, Москва и Анкара акцентировали внимание на вопросах развития транспорта, торговли, энергетики и туризма. Болат выразил уверенность в дальнейшем развитии связей двух стран в 2027 году.

Как Турция будет удваивать товарооборот с Россией?

Заместитель директора Центра исследований современной Турции Фаридун Усмонов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал потенциальные варианты удвоения российско-турецкого товарооборота до $100 млрд в год за счет роста как турецкого экспорта в РФ, так и российского экспорта в Турцию.

"Турция знает, что Россия – надежный торговый партнер, и потому вполне естественно ищет возможности для наращивания товарооборота. Напомню, что цель в $100 млрд в год ставится уже довольно давно: еще в 2010-2011 годах и президент РФ, и глава Турции говорили о том, что в перспективе товарооборот между двумя странами должен быть доведен до этого масштаба. В силу многих обстоятельств за 15 лет эта цель не была достигнута. Пиковым был 2023 год, когда товарооборот поднялся до уровня в $60 млрд, затем, в 2024-2025 годах, он стабилизировался в пределах $50 млрд", - прежде всего сказал он.

"Российская Федерация является ключевым поставщиком энергоресурсов в Турцию, а также экспортирует на турецкий рынок ряд товаров сельскохозяйственной продукции и металлопроката. При этом Турция хотела бы в первую очередь увеличить собственный экспорт в РФ. Дело в том, что долгие годы существует значительный дисбаланс в торговле двух стран в пользу России из-за того, что ключевой статьей товарооборота остаются поставки российских энергоресурсов в Турцию", - продолжил Фаридун Усмонов.

"В этом плане определенные подвижки произошли после 2022 года, когда европейских компаний покинули территорию Российской Федерации, и их поставки планомерно начали замещать турецкие компании. В частности, Турция существенно нарастила экспорт бытовой техники в этом направлении, и есть все предпосылки для того, чтобы занять достаточно неплохую долю рынка в РФ, где турецкие производители бытовой техники конкурируют сегодня с Китаем и российскими компаниями. Есть неплохие турецкие бренды, которые и ранее были представлены в России, у них есть собственные производства в РФ, налажен сбыт, и они продолжают развиваться в этом направлении", - сообщил экономист.

"Безусловно, основная статья турецкого экспорта в Россию – это по-прежнему сельхозпродукты, включая рыбу, морепродукты и помидоры. Турции было бы интересно увеличить экспорт сельхозпродукции в Россию, потому что наряду с рынком Европейского Союза российский рынок является одним из ключевых для турецких аграриев", - подчеркнул он.

"Надо сказать, что рост экспорта бытовой техники и сельхозтоваров все же не смогут перекрыть тот огромный дисбаланс в российско-турецкой торговле, который образует российский экспорт углеводородов. Однако и это обстоятельство Турция намерена обратить в стимул для своего экономического развития. Поскольку есть довольно большие сложности с экспортом российских энергоресурсов на европейские рынки напрямую – в следующем году он будет запрещен в ЕС полностью – Турция стремится стать энергетическим хабом, который перераспределял бы энергетические потоки из РФ в ЕС в новых условиях. Турецкие власти, я предполагаю, видят в этом одну из возможностей довести уровень российско-турецкой торговли до $100 млрд в год", - заключил Фаридун Усмонов.