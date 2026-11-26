Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что через год Азербайджан впервые получит статус председателя Содружества.

Председательство в Содружестве независимых государств в скором времени перейдет к Азербайджану, такое заявление сделал генсекретарь СНГ Сергей Лебедев в ходе заседания Экономического совета объединения.

Он уточнил, что в будущем году Азербайджан станет сопредседателем Содружества. Далее, в 2028 году, АР впервые получит председательство в организации.

Сергей Лебедев сообщил также, что прежде ни Баку, ни Ереван не претендовали на председательство в СНГ: этому препятствовали разногласия, существовавшие на тот момент.

Генсек добавил, что вслед за Азербайджаном председателем в СНГ может стать Армения: ее премьер-министр Никол Пашинян заявил о готовности Еревана принять этот статус после Азербайджана, в 2029 году.