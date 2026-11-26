В развитие всесезонного курорта Архыз до 2030 года будет вложено свыше 35 млрд рублей инвестиций, сообщил его генеральный директор Роман Киранчук.

На развитие инвестиционных проектов на курорте Архыз планируется выделить свыше 35 млрд рублей за следующие 4 года, такое заявление сделал генеральный директор курорта Роман Киранчук.

Он отметил, что на развитие Архыза в 2026 году было проинвестировано уже 10 млрд рублей.

"На сегодняшний день общий объем инвестиций, который планируется направить до 2030 года в развитие горнолыжной инфраструктуры, составляет более 35 млрд рублей. И уже в 2026 году мы вложили 10 млрд рублей"

— Роман Киранчук

Он рассказал, что на эти средства были выполнены все работы подготовительного периода.

В частности, "была пересадка краснокнижных растений, свод лесонасаждений, археологические раскопки, устройство временных дорог", подчеркнул гендиректор.

Итоговый проект будет представлять из себя шесть новых канатных дорог.

"Три из них гондольного типа и три кресельного, шестиместные кресла с отцепляемым зажимом. Достаточно быстрая производительность этих канатных дорог по числу перевозки — 2400 человек в час. Все шесть канатных дорог начаты в активной фазе строительства"

— Роман Киранчук

По его словам, 43 из 97 фундаментов опор были реализованы, сейчас ведется монтаж оборудования.

"Также продолжается монолитные работы на станциях канатных дорог, строительство водозаборных сооружений, искусственных водоемов для системы искусственного снегообразования, объектов инженерной защиты территории"

— Роман Киранчук

Также, генеральный директор Архыза сообщил о строительстве горнолыжных трасс.

В частности, 10 км трасс и две кресельные канатные дороги будут введены в эксплуатацию в сезоне 2028-2029.

Кроме того, Киранчук сообщил, что "четыре канатные дороги и горнолыжные трассы общей длиной 20 км будут введены к сезону 2029-2030 года", передает ТАСС.