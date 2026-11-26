Представители власти и бизнеса России и Азербайджана в ходе делового завтра обсудили нынешнее состояние и дальнейшее развитие сотрудничества Москвы и Баку в торговой и инвестиционной сфере.

Текущее состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества России и Азербайджана были обсуждены сегодня на деловом завтраке в Москве, такое сообщение распространило посольство Азербайджана в РФ.

Тема мероприятия звучала как "Перспективы торгово-экономического сотрудничества Российской Федерации и Азербайджанской Республики". Мероприятие было организовано российско-азербайджанским и азербайджано-российским деловыми советами в партнерстве с посольством АР в России.

"Данное бизнес-мероприятие объединило ключевых представителей российских министерств и ведомств, компаний и деловых кругов двух стран для обсуждения состояния, имеющихся проблем и перспективных направлений сотрудничества между двумя странами в сферах торговли, экономики и инвестиций"

- посольство Азербайджана в России

Участие в мероприятии в качестве спикеров и почетных гостей приняли в том числе замглавы Минпромторга России Роман Чекушов, посол Азербайджана Рахман Мустафаев, председатель Российско-Азербайджанского делового совета Алексей Репик, председатель правления Азербайджано-Российского делового совета Эмин Агаларов, гендиректор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина, зампредседателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин, представители промышленных компаний и банков.

На встрече в ходе дискуссии были подробно рассмотрены возможные точки роста взаимной торговли, обсуждены возможности для создания совместных предприятий, борьба с барьерами для бизнеса.

Выступающие солидаризовались в том, что одним из ключевых стимулов роста должно послужить развитие межрегионального экономического сотрудничества, то есть активное участие субъектов РФ и регионов АР в реализации прямых инвестиционных и производственных проектов.

Во время деловой программы Эмин Агаларов провел презентацию курортно-жилого комплекса и инвестплощадки Sea Breeze.

"В ходе встречи ее участники подтвердили заинтересованность в дальнейшем наращивании деловой активности, развитии промышленной кооперации локализации производств, кредитной поддержке экспортно-импортных операций и запуске новых совместных проектов, направленных на укрепление стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией"

- посольство Азербайджана в России