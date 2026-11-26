Зона катания для лыжников и сноубордистов открылась на горе Эльбрус. Участок от поляны Азау охватывает более 6 км трасс.

На Эльбрусе стала доступна зона для катания на лыжах и сноуборде от поляны Азау, сообщили в институте развития "Кавказ.РФ".

Отмечается, что в распоряжении туристов находится свыше 6 км трасс.

"Более 6 км трасс на всех высотах легендарной горы - от 2 350 до 3 847 метров - доступны для катания от поляны Азау и выше"

— "Кавказ.РФ"

Также стало известно о том, что с начала декабря будет запущено вечернее катание, которое до конца года будет ежедневным.

Как рассказали в "Кавказ.РФ", всего на Эльбрусе 23 км трасс для лыжников и сноубордистов.

В частности, работает зона катания в восточном секторе курорта, запущенная в 2025 году.

В институте развития пояснили, что все трассы станут доступными для туристов постепенно по мере готовности снежного покрова.

Подчеркнуто, что за последнюю неделю в горах выпало большое количество снега, это и позволило открыть горнолыжные трассы.