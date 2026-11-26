Фанаты стамбульского "Бешикташа" были задержаны накануне после инцидента на матче Лиги Европы. Игра против израильского клуба "Хапоэль" Беэр-Шева проходила в Батуми.

В Грузии отпустили 16 болельщиков турецкого футбольного клуба "Бешикташ", задержанных накануне после инцидента, произошедшего на матче Лиги Европы в Батуми с израильским "Хапоэлем" Беэр-Шева. Об этом сообщил глава Аджарской автономной республики Зураб Патарадзе

"Все задержанные в административном порядке лица освобождены, со стороны МВД Грузии обеспечено беспрепятственное возвращение турецких болельщиков на родину"

– Зураб Патарадзе

Он добавил, что подробно обсудил события, происходившие до и во время встречи, с послом Турции в Грузии Мустафой Тюркером Ары.

Он акцентировал внимание на том, что внушительная часть болельщиков турецкой команды вела себя провокационно. По словам Патарадзе, они бросали в полицейских бутылки, камни и другие предметы, из-за чего несколько человек пострадали. Также турецкие болельщики повредили городскую инфраструктуру и выкрикивали оскорбления в адрес полиции.

В МВД Грузии поведали, что сотрудники правоохранительных органов изъяли ранее у болельщиков стамбульской команды, направлявшихся на матч, примерно 100 баннеров с провокационными надписями.

В ведомстве подчеркнули, что провоз этих баннеров был пресечен на границе.

"Они были очень оскорбительными для нашей страны. Если бы эти баннеры были использованы во время матча, процессы могли стать неуправляемыми"

– глава министерства Сулхан Тамазашвили

Он заметил, что заранее поведал о содержании груза фанатов главе МВД Турции.

Напомним, матч Лиги Европы между "Бешикташем" и "Хапоэлем" Беэр-Шева состоялась накануне вечером в Батуми. Встреча завершилась в пользу стамбульской команды со счетом 2:1. Во время игры фанаты турецкого клуба развернули на трибуне палестинский флаг и транспарант в поддержку Палестины. В действия фанатов вмешались сотрудники правоохранительных органов Грузии. Они применили слезоточивый газ и дубинки, в результате чего несколько фанатов получили травмы и были доставлены в больницу. Повреждения получили также трое полицейских. Матч пришлось приостановить примерно на 30 минут.