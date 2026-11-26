За девять месяцев текущего года компания "Газпром нефть" смогла сохранить объемы добычи углеводородов на уровне 98 млн т нефтяного эквивалента.

В период с января по сентябрь 2026 года "Газпром нефть" сохранила объемы добычи углеводородов до 98 млн т, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в 2025 году этот показатель сохранялся на уровне 97,49 млн т нефтяного эквивалента.

"Газпром нефть сохранила стабильные операционные показатели: объемы добычи углеводородов компании за 9 месяцев 2026 года составили почти 98 млн т н. э., что соответствует уровню предыдущего года"

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Также в компании отметили, что продолжают бесперебойно обеспечивать российских потребителей качественными нефтепродуктами.

Подчеркивается, что "Газпром нефть" "продолжает реализацию проектов для решения общеотраслевой задачи по работе с трудноизвлекаемыми запасами нефти".

В частности, ее специалисты "создали первый в нефтегазовой отрасли цифровой симулятор для повышения эффективности заводнения - одного из основных методов разработки зрелых месторождений", отметили в пресс-службе.