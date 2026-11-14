Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о ратификации Мекканского пакта, который предполагает совместную оборону с Саудовской Аравией и Пакистаном.

Мекканский пакт окончательно ратифицирован Турцией, свою подпись под соответствующим указом поставил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Великое национальное собрание (парламент) Турции ратифицировал соглашение 5 ноября.

Стоит отметить, что Мекканский пакт представляет собой трехстороннее соглашение о совместной обороне, которое Турция подписала с Саудовской Аравией и Пакистаном в августе в Мекке. Он официально носит оборонительный характер. Согласно документу, Анкара, Эр-Рияд и Исламабад обязались помогать друг другу при вооруженном нападении.

Таким образом, теперь Турция получила возможность оказывать напрямую военную помощь Саудовской Аравии при атаках хуситов из Йемена.

Напомним, что ранее представитель правящей партии Турции ПСР (Партии справедливости и развития) сообщил о внесении на рассмотрение парламента запроса о мандате на отправку ВС Турции в Саудовскую Аравию в рамках выполнения обязательств по Мекканскому пакту.