Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал ситуацию с беспорядками на футбольном матче Лиги Европы между ФК "Бешикташ" и "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль).

Предлагая турецкой стороне провести матч между "Бешикташем" и израильским клубом "Хапоэль Беэр-Шева" Грузия совершала дружеский жест, предоставляя уникальную возможность и при этом осознавая все риски, такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Он подчеркнул, что ни в какой другой стране у турецкого клуба не было бы возможности сыграть эту игру при полных трибунах.

"Несмотря на то, что, естественно, существовали риски, мы осуществили этот дружеский жест именно с учетом тесной дружбы, которая связывает наши страны - Грузию и Турцию"

- Ираклий Кобахидзе

Глава правительства Грузии уточнил, что большинство болельщиков из Турции вели себя достойно. Однако несколько сот человек, которых, по его словам, нельзя именовать болельщиками, пошли на провокации, что вызвало обиду у Тбилиси.

Кобахидзе также выразил благодарность стражам порядка за работу над поддержанием порядке на стадионе и снаружи.