Соединенные Штаты ударили по сухогрузу в акватории Оманского залива, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).
Согласно официальным данным, удар был нанесен за отказ соблюдать американскую морскую блокаду.
Отмечается, что инцидент произошел накануне.
"Центральное командование ВС США (CENTCOM) 26 ноября вывело из строя коммерческое судно в Оманском заливе после того, как его экипаж, несмотря на неоднократные предупреждения, попытался прорвать американскую морскую блокаду"
— пресс-служба CENTCOM
Центральное командование отмечает, что коммерческое судно вышло из иранского порта Бендер-Аббас.
Американский военный самолет нанес удар по судну Pacific Archer, сообщила пресс-служба.
В публикации уточняется, что оно шло под флагом Палау, экипаж сухогруза не пострадал.