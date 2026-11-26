Правительство Грузии планирует построить объездную дорогу с целью сокращения времени в пути по направлению в Россию.

Новую объездную дорогу вокруг грузинского города Степанцминда построят для того, чтобы быстрее доехать из Грузии в Россию, сообщает правительство республики.

Дорога длиной 4,1 километра соединится с новой автомагистралью Степанцминда – Ларси на севере у границы с РФ.

Стоимость данного проекта оценивается примерно в 143,8 млн лари.

Поясняется, что сегодня через Степанцминда напрямую проходит международный транзитный поток, необходимо обеспечить его объезд.

Как пояснили в правительстве, "новая трасса станет частью дороги, ведущей из Тбилиси через Казбеги к российской границе, она должна сделать движение в направлении России более безопасным и надежным, а также помочь решить проблему ограничений движения зимой", пишет Спутник Грузия.

Также в рамках проекта будет реализовано строительство кольцевой развязки на пересечении подъездной дороги к селу Гергети и трех дорог.

В настоящее время завершена проходка основного 9-километрового тоннеля.