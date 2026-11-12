В Дагестане выдали 432 сертификата на покупку или строительство нового жилья для жителей, пострадавших от паводков. Всего было направлено более 1,8 млрд рублей.

Пострадавшие от весенних подтоплений в Дагестане получили 432 сертификата на приобретение и строительство нового жилья, сообщает пресс-служба правительства республики.

Всего в рамках этой инициативы предусмотрена выплата более 1,8 млрд рублей.

Уточняется, что около 95 тыс жителей Республики Дагестан получили денежную помощь на сумму более 3,8 млрд рублей.

Также в правительстве сообщили, что продолжаются выплаты на капитальный ремонт поврежденных домов.

Так, была одобрена помощь на сумму 1,6 млрд рублей, из которых 1,5 млрд уже перечислены.

Напомним, весной этого года в Дагестане и Чечне прошли масштабные дожди, которые привели к наводнениям.

В апреле в республике ввели режим ЧС федерального характера.