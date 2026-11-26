Участники дефлимпийской сборной Азербайджана по греко-римской борьбе выступили на чемпионате Европы для спортсменов с нарушениями слуха, который прошел в армянском городе Цахкадзоре.Соответствующее сообщение распространил Дефлимпийский комитет Азербайджана.
Азербайджан на соревнованиях был представлен шестью борцами.
В выступлениях взрослых борцов Кянан Аллахвердиев (весовая категория 60 кг) и Тунджай Ибрагимзаде (77 кг) завоевали серебряные награды, а Мурад Джафаров (55 кг) стал обладателем бронзовой медали.
Джейхун Исазаде занял призовые места, получив бронзу, в двух возрастных категориях: среди юниоров в весовой категории 60 кг и среди взрослых в категории 63 кг.
Кроме того, Ислам Рзаев (130 кг) вышел на второе место в юниорском турнире.
В общей сложности сборная Азербайджана завершила этот ЧЕ с тремя серебряными и тремя бронзовыми медалями.