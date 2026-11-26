Азербайджанская сборная по греко-римской борьбе завершила выступление на чемпионате Европы среди спортсменов с нарушениями слуха, который прошел в Армении.

Участники дефлимпийской сборной Азербайджана по греко-римской борьбе выступили на чемпионате Европы для спортсменов с нарушениями слуха, который прошел в армянском городе Цахкадзоре.Соответствующее сообщение распространил Дефлимпийский комитет Азербайджана.

Азербайджан на соревнованиях был представлен шестью борцами.

В выступлениях взрослых борцов Кянан Аллахвердиев (весовая категория 60 кг) и Тунджай Ибрагимзаде (77 кг) завоевали серебряные награды, а Мурад Джафаров (55 кг) стал обладателем бронзовой медали.

Джейхун Исазаде занял призовые места, получив бронзу, в двух возрастных категориях: среди юниоров в весовой категории 60 кг и среди взрослых в категории 63 кг.

Кроме того, Ислам Рзаев (130 кг) вышел на второе место в юниорском турнире.

В общей сложности сборная Азербайджана завершила этот ЧЕ с тремя серебряными и тремя бронзовыми медалями.