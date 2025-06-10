Израиль готов начать военную операцию против Ирана – СМИ

Израиль может провести военную операцию против Ирана, полагают американские чиновники. Ранее сегодня стало известно, что Исламская Республика в случае военного противостояния с США атакует их базы на Ближнем Востоке.

Израиль готов провести против Ирана военную операцию. Об этом сообщают американские средства массовой информации.

По данным телеканала CBS, который ссылается на свои источники, информацию о том, что еврейское государство может начать такую операцию, получили чиновники США.

"США ожидают, что Иран может нанести ответный удар по определенным американским объектам в соседнем Ираке"

– телеканал CBS

По его сведениям, это стало одной из причин того, что часть работников посольства США призвали уехать из этой арабской страны.

Ранее в Минобороны Ирана заявили, что ИРИ готова в случае вооруженного противостояния с США атаковать все военные базы этой страны на Ближнем Востоке. В то же время в ведомстве рассчитывают, что переговоры с американцами завершатся успешно и военного конфликта удастся избежать.