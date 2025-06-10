Израиль готов начать военную операцию против Ирана – СМИ

Израиль готов провести против Ирана военную операцию. Об этом сообщают американские средства массовой информации.
По данным телеканала CBS, который ссылается на свои источники, информацию о том, что еврейское государство может начать такую операцию, получили чиновники США.
"США ожидают, что Иран может нанести ответный удар по определенным американским объектам в соседнем Ираке"
– телеканал CBS
По его сведениям, это стало одной из причин того, что часть работников посольства США призвали уехать из этой арабской страны.
Ранее в Минобороны Ирана заявили, что ИРИ готова в случае вооруженного противостояния с США атаковать все военные базы этой страны на Ближнем Востоке. В то же время в ведомстве рассчитывают, что переговоры с американцами завершатся успешно и военного конфликта удастся избежать.