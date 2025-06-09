Трамп призвал Нетаньяху не наносить удар по Ирану – СМИ

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, по данным СМИ, призвал последнего не совершать военных действий в отношении Ирана.

Американский президент Дональд Трамп считает необходимым для Израиля воздержаться от удара по Ирану, об этом он заявил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху в телефонной беседе сегодня, пишут американские СМИ.

Как сообщает Axios, ссылаясь при этом на источники в правящих кругах США и Израиля, глава американского государства сообщил Нетаньяху, что на данный момент абсолютно точно есть шансы договориться с Ираном по его ядерной программе. Трамп уточнил, что именно поэтому считает военные действия против Ирана неуместными на сегодняшний день.

В ответ Нетаньяху обвинил Тегеран в систематическом затягивании переговоров и выразил мнение, что власти Ирана должны осознавать наличие настоящей военной угрозы. Однако, пояснил один из источников, Трамп, по всей видимости, не оценил аргументы израильского премьера – он сообщил в ответ, что намерен все же дождаться результатов нового раунда переговоров.