Домашний матч "Ростова" завершился ничьей – команды сыграли со счетом 1:1 в матче 16-го тура Альфа-банк - Российской премьер-лиги.

Мировая ничья – 1:1, с таким счетом сегодня завершился очередной матч "Ростова" и "Краснодара", который проходил на ростовской арене в рамках 16-го тура Альфа-банк - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Хозяева поля уверенно вели в игре, и первый гол на 62-й минуте матча забил игрок "Ростова" Олакунле Олусегун, однако Лукас Оласа из "Краснодара" все же добился реванша, забив в ворота ростовчан на 71-й минуты с пенальти, передает ТАСС.

Итог игры устроил обе команды: "Краснодар" продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до трех матчей, оставшись на 4-й строчке турнирной таблицы с 28 очками, а "Ростов" сыграл без поражений уже седьмой матч: 8-е место с 23 очками.

6 декабря стартует следующий тур, в котором "Краснодар" дома встретится с казанским "Рубином", "Ростов" в этот же день в в Воронеже сыграет с местным "Факелом".