Прекращение работы иракского КПП "Бешта" на границе с Ираном было воспринято в Тегеране как признак готовности Багдада присоединиться к американской блокаде ИРИ. Советник верховного лидера Ирана обратился по этому поводу к руководству Ирака.

Официальный Тегеран отреагировал сегодня на закрытие федеральными силами Ирака пограничного перехода "Бешта", ведущего из автономного Иракского Курдистана в Иран – советник аятоллы Моджтабы Хаменеи Мохаммад Мохбер через соцсети призвал Багдад не поддаваться на давление США, желающих полностью изолировать Исламскую Республику.

Напомним, что президент США Дональд Трамп накануне обратился к председателю правительства Ирака Али аз-Зейди со словами поддержки после того, как тот приказал поставить под федеральный контроль границы Иракского Курдистана и все расположенные в автономии месторождения.

Иран увидел в этом потенциальную угрозу наземным маршрутам иранского экспорта, которые, как сообщил первый вице-президент ИРИ Мохаммад Реза Ареф, все больше задействуются для вывоза товаров на фоне морской блокады.

"Иран в самые трудные дни стоял рядом с народом Ирака всем, чем мог, и доказал свою дружбу. Эта неразрывная связь обязывает Багдад быть бдительным в вопросах границ, чтобы не стать инструментом в руках врагов"

– Мохаммад Мохбер

Также советник Моджтабы Хаменеи заявил, что Тегеран не хотел бы видеть Багдад подыгрывающим американской политике изоляции Ирана.