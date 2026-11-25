Грузия импортировала в прошлом месяце более 10 тыс т кукурузы из России. Это почти в 3 раза превышает прошлогодние объемы поставок за аналогичный период.

Россия в октябре существенно нарастила экспорт кукурузы в Грузию. Об этом информирует Национальная служба статистики Грузии.

Согласно данным ведомства, в прошлом месяце Россия поставила в Грузию 11 тыс т кукурузы на $2,2 млн, что в 2,8 раза больше аналогичного показателя 2025 года, передает ТАСС.

В октябре прошлого года импорт кукурузы составил 3,9 тыс т на $988,5 тыс. Рекорд же был зафиксирован в октябре 2021 года, когда было импортировано 11,4 тыс т.

Кроме того, Грузия в незначительных объемах закупила кукурузу у Турции (1 т), Аргентины (26 т) и Египта (27 т)