Ормузский пролив по-прежнему остается под оперативным контролем Ирана. Об этом заявил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Озмаи во время посещения военно-морского подразделения на одном из островов Персидского залива.
Он акцентировал внимание на том, что контроль над стратегическим водным путем – это не просто политическое заявление, а реальность, обеспеченная военными возможностями Исламской Республики.
"Мы не только контролируем этот водный путь, но и заложили в самом сердце Ормузского пролива возможности менять расстановку сил"
– представитель КСИР
Он подчеркнул, что безопасный и мирный проход судов через Ормуз зависит от уважения суверенных прав Ирана.
Напомним, накануне в КСИР заявили, что Иран прорвет любое кольцо блокады Соединенных Штатов, добавив, что противнику стоит ждать ответных действий Исламской Республики как в воздухе, так и на море.