В КСИР Ирана подтвердили, что продолжают контролировать Ормузский пролив. Там отметили, что для безопасного прохода судов через эту водную артерию Исламская Республика должна увидеть, что ее суверенные права уважают.

Ормузский пролив по-прежнему остается под оперативным контролем Ирана. Об этом заявил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Озмаи во время посещения военно-морского подразделения на одном из островов Персидского залива.

Он акцентировал внимание на том, что контроль над стратегическим водным путем – это не просто политическое заявление, а реальность, обеспеченная военными возможностями Исламской Республики.

"Мы не только контролируем этот водный путь, но и заложили в самом сердце Ормузского пролива возможности менять расстановку сил"

– представитель КСИР

Он подчеркнул, что безопасный и мирный проход судов через Ормуз зависит от уважения суверенных прав Ирана.

Напомним, накануне в КСИР заявили, что Иран прорвет любое кольцо блокады Соединенных Штатов, добавив, что противнику стоит ждать ответных действий Исламской Республики как в воздухе, так и на море.