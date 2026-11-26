Хакан Фидан назвал неприемлемым инцидент с болельщиками "Бешикташа", произошедший на матче Лиги Европы с "Хапоэлем" Беэр-Шева в Батуми. Он подчеркнул, что произошедшее не соответствует уровню отношений между Анкарой и Тбилиси.

Глава МИД Турции Хакан Фидан осудил беспорядки, произошедшие в четверг на матче Лиги Европы в Батуми между "Бешикташем" (Турция) и "Хапоэлем" Беэр-Шева (Израиль).

Он подчеркнул, что действия грузинских властей на стадионе не соответствовали уровню отношений между Анкарой и Тбилиси.

"Для нас это крайне неприемлемая ситуация. Она не соответствует уровню отношений между нашими двумя странами. Мы не можем мириться с таким отношением к нашим болельщикам"

– Хакан Фидан

Он также выразил надежду на то, что в Грузии поняли послания Турции по данному вопросу.

Напомним, матч Лиги Европы между "Бешикташем" и "Хапоэлем" Беэр-Шева состоялся в четверг вечером в Батуми. Встреча завершилась в пользу стамбульской команды со счетом 2:1. Во время игры фанаты турецкого клуба развернули на трибуне палестинский флаг и транспарант в поддержку Палестины. В действия фанатов вмешались сотрудники правоохранительных органов Грузии. Они применили слезоточивый газ и дубинки, в результате чего несколько фанатов получили травмы и были доставлены в больницу. Повреждения получили также трое полицейских. Матч пришлось приостановить примерно на 30 минут.