Беспорядки во время встречи Лиги Европы в Батуми произошли в четверг. В УЕФА ответили, что за безопасность на матче отвечали местные власти.

УЕФА считает местные власти ответственными за безопасность на матче "Бешикташ" - "Хапоэль" Беэр-Шева, где произошли беспорядки. Об этом гласит заявление, размещенное на сайте организации.

"Во всех матчах сезона, и сегодняшний – не исключение, УЕФА не являлась организатором встречи и, следовательно, не несет ответственности и не контролирует вопросы безопасности на стадионе. Все меры на стадионе были приняты и осуществлены компетентными местными властями в рамках своих обязанностей и юрисдикции"

– УЕФА

В организации также отметили, что эскалация между полицией и болельщиками "Бешикташа" произошла в результате вмешательства правоохранителей в сектор с фанатами турецкой команды.

"Вопреки тому, что в настоящее время сообщается в некоторых СМИ, УЕФА располагает информацией, что эскалация между местной полицией и болельщиками "Бешикташа", которая привела к временной приостановке матча, началась после вмешательства местной полиции в сектор с болельщиками "Бешикташа" с целью пресечения столкновений, вспыхнувших между самими болельщиками "Бешикташа"

– УЕФА

Напомним, матч Лиги Европы между "Бешикташем" и "Хапоэлем" Беэр-Шева состоялся в четверг вечером в Батуми. Встреча завершилась в пользу стамбульской команды со счетом 2:1. Во время игры фанаты турецкого клуба развернули на трибуне палестинский флаг и транспарант в поддержку Палестины. В действия фанатов вмешались сотрудники правоохранительных органов Грузии. Они применили слезоточивый газ и дубинки, в результате чего несколько фанатов получили травмы и были доставлены в больницу. Повреждения получили также трое полицейских. Матч пришлось приостановить примерно на 30 минут.