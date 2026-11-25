В Баку планируется построить ВЭС мощностью 70 МВт. Проект рассмотрит Государственный комитет по градостроительству АР.

Ветроэлектростанцию построят в Гарадагском районе Баку. Решение о выделении земли под объект энергетики принято правительством АР.

Мощность ВЭС составит около 70 МВт. Под строительство объекта выделено порядка 8,8 га, из них 7,6 га относятся к аграрным землям, 1,2 га – к промышленным.

Государственный комитет по градостроительству должен рассмотреть проект и вынести заключение.

Отметим, что в этом году значительно выросла суммарное производство энергии на ВЭС в Азербайджане. За январь-октябрь ВЭС страны произвели свыше 960 млн кВт/ч электроэнергии, что в 13 раз превысило показатели прошлого года.