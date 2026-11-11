ОДКБ не ставит вопрос об исключении Армении, сообщил Таалатбек Масадыков. Он подчеркнул, что организация не собирается обострять ситуацию.

Армении самой предстоит решить, будет ли она в дальнейшем участвовать в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил генсек организации Таалатбек Масадыков.

В интервью ТАСС и журналу "Евразимут" он подчеркнул, что ОДКБ действует строго по уставу и не собирается обострять ситуацию. При этом Таалатбек Масадыков обратил внимание на то, что организация не может игнорировать неучастие одного из членов в коллективных делах.

"В ОДКБ не считают нормальным текущий статус Еревана, поскольку он фактически заморозил свое участие в работе организации"

– Таалатбек Масадыков

Он добавил, что решение остается за армянской стороной. По словам генсека ОДКБ, при погашении задолженности участие этой республики Южного Кавказа в работе ОДКБ, включая направление сотрудников, может быть восстановлено.

Таалатбек Масадыков также указал на то, что решение о применении к Армении статьи 25 Устава ОДКБ было вынужденной мерой, которая была продиктована требованиями финансовой дисциплины.

"Ереван прекратил перечислять членские взносы с 2024 года, а устав организации предусматривает, что задолженность свыше двух лет влечет ограничение права голоса и права выдвигать кандидатов на квотные должности. При этом вопрос об исключении Армении из ОДКБ не ставится, и она сохраняет гарантии коллективной безопасности"

– генсек организации

Напомним, несколько недель назад в Москве прошел саммит ОДКБ, в ходе которого было принято решение оставить Армению без права голоса в организации.