"Транснефть" не ожидает нового рекорда поставок нефти по КТК на терминал у порта Новороссийск в связи с проблемами безопасности в Черном море. По данным вице-президента компании Владимира Каланды, прокачка немного снизится относительно прошлогоднего максимума в 70,5 млн т.

Вице-президент "Транснефти" Владимир Каланда рассказал "Вести.ру", что из-за нестабильности в Черном море прошлогодний рекорд отгрузки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском останется не побитым в этом году: по итогам 2026 года ожидается некоторое снижение объема прокачки и отгрузки в сравнении с пиковыми показателями 2025 года.

"Ожидаем, что по итогам 2026 года произойдет небольшое снижение по сравнению с рекордным уровнем прокачки нефти 2025 года, когда система КТК отгрузила 70,5 млн т"

– Владимир Каланда

При этом вице-президент "Транснефти" не уточнил, каков прогноз по отгрузке нефти с терминала КТК под Новороссийском в этом году.

Прежде ожидалось, что этот год вновь станет рекордным по отгрузке экспортной нефти, прокачиваемой по КТК – глава консорциума Николай Горбань озвучивал планы в 72 млн т "черного золота".

Технический директор КТК Игорь Лисин, в свою очередь, сообщил, что из-за внешнеполитических проблем пока не удается перевезти в Новороссийск с верфи в Объединенных Арабских Эмиратах новое выносное причальное устройство для замены ВПУ-1 на терминале консорциума.