Последний на данный момент бой Царукяна состоялся в сентябре в Лас-Вегасе. По словам спортсмена, его следующий поединок будет титульным.

Боец смешанных единоборств Арман Царукян, представляющий Армению и Россию, ожидает в скором времени принять участие в бою за чемпионский пояс UFC в легком весе.

"Следующим драться за пояс UFC в легком весе буду я. Если Гэтжи хочет драться с Волкановски, ему придется освободить пояс. Я не знаю, что они там делают, но я претендент номер один, и я заслужил этот шанс. Если они хотят организовать этот бой, пусть делают это без титула на кону. Но в легком весе следующим за титулом иду я"

– Арман Царукян

Он отметил, что в промоушене сообщили ему, что именно он будет следующим драться за чемпионский пояс, передает MM Fighting.

"И я не думаю, что они пойдут на что-то другое"

– Арман Царукян

Напомним, последний на данный момент бой Царукяна состоялся в сентябре на турнире RAF 14 в Лас-Вегасе. Его соперником был Маурисиу Руффи. Победу одержал Царукян.