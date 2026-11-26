АБР поможет Грузии с развитием городской и туристической инфраструктуры. На эти цели выделен кредит в размере $200 млн.

Азиатский банк развития (АБР) предоставит Грузии кредит в размере $200 млн для развития устойчивой городской и туристической инфраструктуры. Об этом сказано в сообщении, распространенном АБР.

Согласно информации финансового института, цель проекта – улучшить условия жизни и расширить экономические возможности примерно для 400 тыс человек, которые проживают в малых городах и селах Грузии.

Директор постоянного представительства АБР в Грузии Лесли Беарман Лам отметила, что регионы Грузии обладают значительным экономическим потенциалом, чему способствует богатое природное и культурное наследие страны.

"Этот проект поможет правительству Грузии улучшить условия жизни населения путем инвестирования в устойчивую инфраструктуру, общественные пространства, культурное наследие и туристические объекты"

– Лесли Беарман Лам

Она подчеркнула, что проект также создаст экономические возможности для местного бизнеса, женщин и молодежи.