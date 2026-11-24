В Иране ведется строительство нового укрепленного подземного комплекса. Об этом сказано в сообщении вашингтонского Института науки и международной безопасности (ISIS), который ссылается на анализ новых спутниковых снимков.
Объект будет располагаться между двумя важнейшими ядерными центрами страны в Исфахане и Натанзе.
Строительные работы ведутся внутри горного массива примерно в 62 км от ядерного комплекса в Исфахане и горы Пикэкс-Маунтин, которая находится недалеко от Натанза.
В ISIS отметили, что по темпам строительства этот комплекс заметно опережает другие аналогичные проекты в Исламской Республике.
Ранее на этой неделе председатель комитета по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи заявил, что Тегеран готов выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).