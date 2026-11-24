Американские СМИ сообщают о строительстве нового подземного комплекса в Иране. По их данным, он будет располагаться между ядерными центрами в Исфахане и Натанзе.

В Иране ведется строительство нового укрепленного подземного комплекса. Об этом сказано в сообщении вашингтонского Института науки и международной безопасности (ISIS), который ссылается на анализ новых спутниковых снимков.

Объект будет располагаться между двумя важнейшими ядерными центрами страны в Исфахане и Натанзе.

Строительные работы ведутся внутри горного массива примерно в 62 км от ядерного комплекса в Исфахане и горы Пикэкс-Маунтин, которая находится недалеко от Натанза.

В ISIS отметили, что по темпам строительства этот комплекс заметно опережает другие аналогичные проекты в Исламской Республике.

Ранее на этой неделе председатель комитета по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи заявил, что Тегеран готов выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).