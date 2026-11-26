Глава Миннефти Ирана объявил о полном восстановлении мощностей по добыче газа, которые были утрачены в период 40-дневного конфликта.

В Иране восстановили потенциал добычи газа, утраченный в результате 40-дневной войны. Об этом сообщил 28 ноября глава Миннефти страны Хамид Бовард в ходе мероприятия, посвященного вводу в эксплуатацию ряда газовых проектов.

Он напомнил, что речь идет о ежедневной добыче 106 млн куб м газа.

"Возобновлена работа третьего блока шестого завода и первого и четвертого блоков четвертого завода газовой компании Южный Парс"

– Хамид Бовард

Руководитель ведомства подчеркнул, что в восстановительных работах на предприятиях принимали участие местные производители и специалисты. Перед тем как возобновить эксплуатацию блоков, были выполнены технические оценки, направленные на обеспечение безопасности и предотвращение возможных неполадок в процессе добычи.

Кроме того, министр также поведал, что часть снижения добычи газа в Исламской Республике связана с приостановкой работы 14-й и 17-й фаз газового месторождения "Южный Парс" по определенным причинам.

В субботу в Исламской Республике состоялась церемония ввода в эксплуатацию пяти газовых проектов. В мероприятии по видеосвязи участвовал президент страны Масуд Пезешкиан. Общий объем инвестиций в реализацию проектов составил 700 трлн риалов (примерно $356 млн). Благодаря запуску проектов суточный потенциал добычи газа в Иране увеличился на 32 млн куб м.

В эксплуатацию введены дожимная компрессорная станция на газовом месторождении "Хома" и газораспределительный центр на месторождении "Табнак" в провинции Фарс, объекты по сбору попутного газа на фазах "Марун-3" и "Марун-5", а также установка по сбору факельного газа на газовом месторождении "Дарховин" в провинции Хузестан. Помимо этого, были выполнены работы по восстановлению и повторно введены в строй мощности четвертого и шестого заводов газовой компании «Южный Парс» в провинции Бушер.