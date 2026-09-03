Никол Пашинян подтвердил намерение продлить срок эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС.

Армения намерена еще раз продлить срок эксплуатации второго энергоблока Мецаморской атомной электростанции. Об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян в ходе заседания Совета по безопасности атомной энергетики.

Он подчеркнул, что с учетом международного опыта продления сроков эксплуатации атомных электростанций армянское правительство решило во второй раз продлить срок эксплуатации второго энергоблока – с 2026 до 2036 года.

"В этом направлении был проведен целый ряд технических мероприятий в соответствии с заранее запланированным перечнем, который полностью выполнен"

– премьер республики