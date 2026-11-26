В Грузии на сегодня запланированы сразу три протестных шествия. Ровно два года назад, 28 ноября 2024 года, власти объявили, что решили отложить до 2028 года старт переговоров о членстве страны в ЕС.

В Тбилиси 28 ноября состоятся протестные шествия "Грузия – это Европа". Об этом сообщают грузинские средства массовой информации.

Начало всех трех акций запланировано на 19:00 по местному времени (18:00 мск). Демонстранты соберутся у станции метро "Авлабари", у Тбилисского государственного университета и на площади Орбелиани, откуда затем выдвинутся на площадь Свободы.

Акция связана с объявлением властями Грузии решения отложить до 2028 года старт переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

К шествию от ТГУ до площади присоединится Альянс оппозиции.

Параллельно от метро "Авлабари" до площади Свободы пройдет 50-й по счету субботний марш "Грузия – это Европа", в котором поучаствует "Единое национальное движение".

Третье шествие начнется на площади Орбелиани. Там вместе со своими сторонниками соберутся члены движения "За социальную демократию". Впоследствии они намерены присоединиться к общему шествию.

Напомним, 28 ноября 2024 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что власти республики решили отложить старт переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года.