Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Иран на регулярной основе продолжают конструктивный диалог, рассказал генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков.
"С Ираном поддерживается регулярный конструктивный диалог. В ходе контактов стороны подтверждали взаимную заинтересованность в продолжении рабочих консультаций по вопросам региональной безопасности в Центральной Азии и на Ближнем Востоке и развитию диалога"
– Таалатбек Масадыков
Также он указал на рост значимости сопряжения усилий ОДКБ с ШОС и СНГ, имеется дорожная карта по развитию сотрудничества между тремя структурами, передает ТАСС.
"Речь идет о расширении политического диалога и совместной работе по противодействию актуальным вызовам и угрозам"
– Таалатбек Масадыков