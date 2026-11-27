По итогам этого года Россия вновь станет основным источником туристов в Армению: в профильном комитете республики отметили, что двое из пяти отдыхающих в стране – граждане РФ.

Комитет по туризму Армении проинформировал о сохранении лидерства россиян в туристическом потоке в республику, несмотря на похолодание в политических контактах Москвы и Еревана. В первые десять месяцев октября Армению посетило 2 млн отдыхающих, из них 820 тыс или 41% – граждане России.

"Россия остается основным туристическим рынком для Армении по числу визитов, занимая первое место и обеспечивая около 40% от общего числа туристических посещений страны"

– Комитет по туризму Армении

В комитете также отметили, что поток отдыхающих из России в республику держится на особенно высоком уровне с 2022 года, когда европейские курорты стали крайне труднодоступны для россиян. На данный момент рекордным для армянского туристического рынка остается 2023 год, когда в Армении побывало 1,1 млн российских граждан.

Основное направление для российских туристов в Армении – это Ереван, основные формы туризма – культурно-исторический, гастрономический туризм и шопинг.

Как пишет РИА Новости, значительную долю российских туристов в Армении составляют армяне, приезжающие к родственникам.