Лоренцо Меццотеро может продолжить карьеру в одном из топ-клубов Италии. В настоящее время 18-летний форвард сборной Азербайджана выступает за "Сампдорию".

Нападающий "Сампдории" и молодежной сборной Азербайджана до 21 года (U-21) Лоренцо Меццотеро привлек внимание ряда футбольных клубов Италии. Об этом рассказал инсайдер Николо Скира.

По его словам, в услугах 18-летнего форварда заинтересованы миланский "Интер", "Ювентус", "Наполи", "Комо", "Фиорентина", "Монца" и "Сассуоло".

В настоящее время Меццотеро защищает цвета "Сампдории", выступающей в итальянской Серии B. Ранее в этом месяце он продлил соглашение с генуэзсцами до лета 2030 года. В текущем розыгрыше Серии B форвард азербайджанской молодежки провел 6 матчей, отметившись в них четырьмя забитыми мячами.

Напомним, Меццотеро появился на свет в итальянской Монце 16 августа 2008 года. Его отец итальянец, а мама азербайджанка. Лоренцо имеет гражданство обеих стран. В ноябре нынешнего года нападающий впервые получил вызов в главную сборную Азербайджана.